В России вдвое снизилось количество экстремистских преступлений

Москва, 21 августа. МВД России сообщило, что за год число экстремистских преступлений сократилось на 59,8% по сравнению с показателями 2018 года.

Так, за период с января по июль 2019 года было зарегистрировано 371 преступление. Отмечается, что раскрываемость по ним составляет 88,6%.

В беседе с РИА Новости член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что такие показатели были достигнуты благодаря изменениям законодательства. По его словам, также проведена большая работа по борьбе с экстремизмом.

Отметим, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2018 году 99 школьников и студентов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме. По его словам, главными инструментами для вербовки подростков являются закрытые группы в социальных сетях.