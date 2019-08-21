Украинская «королева ночи» обвинила Бузову в плагиате

Киев, 21 августа. Украинская эстрадная певица Оля Полякова считает, что российская «светская львица» Ольга Бузова заимствовала у нее идеи для своего творчества.

Размышлениями на тему артистка с Украины поделилась с читателями в социальной сети Instagram: по ее мнению Бузова в своем новом клипе «#Лайкер» скопировала идеи из ее музыкального видео «Королева ночи».

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — с огромной иронией написала Полякова, добавив несколько «ржачных» смайликов, а также приложив фотоколлаж, на котором запечатлена она и Бузова.

Подписчики украинской эстрадной дивы не оставили пост кумира без внимания, написав комментарии как относительно российской «светской львицы», так и украинской певицы.

«Как можно Бузову воспринимать? Хотя я восхищаюсь ее пофигизмом, ее троллят, а она работает», — написала chernykova6.

«Ну это вы уж замахнулись! От 90-х сейчас все берут по максимум, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой», — обратила внимание yanonakuznetsova.

«Вы серьезно думаете, что все сидят у экранов, ждут клип Поляковой чтобы скопировать его… Каждый по-своему хорош, но стиль 90-х используют давно разные исполнители», — отметила _mrs_grigoryan.

«Оленька, как бы бузиха не выкручивалась на изнанку своими безголосыми хитами, ей до Вас не то, что далеко, ей до Вас никогда», — рассыпалась в комплиментах olyunya_21.12.

Как напоминает «Газета.ru», дискография украинской певицы Оли Поляковой насчитывает три альбома. В феврале прошлого года артистка была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала «Viva!».