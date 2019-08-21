Трамп перенес встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию

Вашингтон, 21 августа. Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, так как она не пожелала обсуждать продажу Гренландии. Об этом глава Белого дома во вторник написал в микроблоге Twitter.

«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что президента США просил помощников оценить возможность приобретения крупнейшего острова на планете. В издании отметили, что речь, в том числе, шла о расширении военного присутствия США в Арктическом регионе.

Появившуюся в СМИ информацию подтвердил ведущий советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу. Он отметил, что Вашингтон действительно изучает возможность покупки Гренландии, и Трамп даже попросил юрисконсульта провести правовую экспертизу проекта.

Президент США позже подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии «стратегически». Но Трамп отмечал, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».

Фредериксен назвала план главы Белого дома абсурдным. В то же время премьер-министр отметила, что Дания готовится к запланированному на 2-3 сентября визиту Трампа.

Члены датской королевской семьи были менее категоричны, сообщила Газета.ru. Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара назвала предложение президента США комплиментом Гренландии. Принцесса добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.