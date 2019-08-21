Милонов предложил создать полицейскую службу по защите животных

Москва, 21 августа. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение создать полицейскую службу по защите прав животных.

В письме Милонова говорится, что эта специализированная служба могла бы действовать совместно с органами региональной государственной власти, а также сотрудничать с общественными организациями, которые озабочены судьбой животных и домашних питомцев в России.

Депутат считает, что появление подразделение на базе МВД показало бы гуманистическое отношение государства по отношению к животным, а также помогло бы обществу учиться ответственному отношению к своим питомцам.

«Все мы иногда слышим благодаря прессе о случаях, когда звери становятся жертвами алчных злоумышленников или нерадивых хозяев, потерявших интерес к своему питомцу. К сожалению, животные не могут постоять за свои права и зачастую погибают от человеческой жестокости и глупости», — подчеркнул Милонов.

Депутат напомнил, что на рынке домашних животных можно приобрести практически любого, даже экзотического зверя. Он обратил внимание на случаи «рабства» животных, когда они «работают» в туристических местах «не зная отдыха и ухода». Эти животные умерщвляются или выбрасываются хозяевами, отметил Милонов.

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды разработает законопроект, который запретит изъятие животных за долги сотрудниками ФССП. Глава комитета Владимир Бурматов заявил, что для многих людей животное является полноценным членом семьи. Он подчеркнул, что практика изъятия животных является варварством.

Как сообщает «Газета.ru», правительство РФ утвердило список животных, которых нельзя содержать в неволе. К ним относятся крупные хищники или ядовитые представители фауны. Так, среди млекопитающих запрещено иметь дома медведей, тигров, львов, гиен и волков. Из птиц под запретом некоторые страусы, пингвины, киви, соколы.