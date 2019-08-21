Политиков на Украине разочаровал пост Макрона на русском языке

Киев, 21 августа. Политиков на Украине разочаровал президент Франции Эммануэля Макрона, который после встречи с российским лидером Владимиром Путиным опубликовал пост на русском языке.

Размышлениями на тему украинцы делятся в социальных сетях, обвиняя Запад в том, что он хочет нормальных отношений с Россией, при этом признавая, что мир не будет «воевать за Украину».

К примеру, экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко написала в своем аккаунте в Facebook, что лидеры Европейского союза «мимикрируют под Путина», а также предположила, что уже к Новому году с России снимут санкции.

«Позиция Макрона невыгодна Киеву. Не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей Киева», — в свою очередь заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

А вот депутат Верховной рады Владимир Арьев высказал мнение, что «текущая европейская политика по отношению к РФ приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

Как напоминает «Газета.ru», французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным опубликовал в Facebook сообщение на русском языке.

Добавим, что переговоры Макрона и Путина, которые длились более трех часов, состоялись во Франции в понедельник. В повестке дня значилось много вопросов, в том числе – ситуация на Украине.