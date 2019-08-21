Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8

Москва, 21 августа. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку». Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

Глава Белого дома ранее заявил, что был на многих саммитах G7 и считает присутствие на них России «более уместным». Трамп отметил, что поддержал бы предложение вернуть Москву в «Большую восьмерку», если бы кто-то с ним выступил, сообщило RT.

Пушков назвал заявление президента США здравым, но отметил, что оно не сочетается с введенными Вашингтоном в отношении России разнообразными санкциями.

«Здравая мысль, более того — единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что прежде чем рассуждать о возобновлении формата «Большой восьмерки», следует отказаться от санкций.

Россия входила в организацию до 2014 года, когда страны Запада отказались от участия в саммите «восьмерки» в Сочи. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с этим отмечал, что Москва «не цепляется» за формат организации. Министр отметил, что G8, по сути, является неформальным клубом.

Поводом для исключения России из «восьмерки» послужило присоединение Крыма, который стал регионом Российской Федерации, по результатам референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя.

Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Украину поддерживает ряд стран, включая США и их европейских союзников.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».