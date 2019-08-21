США и Румыния будут совместно укреплять оборону в Восточной Европе

Вашингтон, 21 августа. Президенты Румынии и США Клаус Йоханнис и Дональд Трамп договорились совместно укреплять оборону в Восточной Европе, в том числе в Черном море. Лидеры двух стран провели переговоры в Вашингтоне.

Отмечается, что США и Румыния модернизировали вооруженные силы, а также разделили обязанности в рамках НАТО.

«Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море», — говорится в совместном заявлении.

Подчеркивается, что это направление имеет стратегическое значение для безопасности альянса.

В Румынии находится военная база США. Она оборудована системой Aegis Ashore с пусковыми установками Mк-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. Москва неоднократно обвиняла США в нарушении ДРСМД из-за того, что Мk-41 можно использовать для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Штаты вышли из ДРСМД 2 августа, а почти через 2,5 недели испытали крылатую ракету Tomahawk, которая была запрещена договором. Во время испытаний ракеты использовалась пусковая установка Мк-41. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты готовились к испытанию ракет задолго до выхода из ДРСМД, сообщает «Газета.ru».