В Арктике и на Дальнем Востоке разместят сверхдальнобойные зенитные комплексы

Москва, 21 августа. До конца текущего года в России будут развернуты сверхдальнобойные зенитные комплексы С-300В4, которые усилят Арктику и Дальний Восток.

Как сообщил «Известиям» источник в оборонном ведомстве, новая воинская часть будет развернута в структуре оперативно-стратегического командования Северного флота. Правда, о точном месте дислокации формирований пока не сообщается.

«Арктика и Дальний Восток еще в советское время считались потенциально опасными направлениями для воздушного нападения, поэтому их прикрывала одна из самых мощных и сильных армий противовоздушной обороны. Развертывание новой бригады — серьезное усиление на данном участке», — рассказал генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ добавил, что вооруженная современной ЗРС бригада увеличит возможности противовоздушной обороны в Арктике и на Дальнем Востоке.

Эксперты отмечают, что по ряду позиций зенитно-ракетные комплексы С-300В4 превосходит новейшие С-400. Речь идет вездеходности и мобильности систем, что позволяет перебрасывать их в жатые сроки в труднодоступные места.

Как напоминает «Газета.ru», в начале августа стало известно, что российские инженеры оснастят переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» системой прицеливания с элементами дополненной реальности.

Боевые расчеты ПЗРК объединят в боевую сеть, которая будет управляться в режиме реального времени. Это позволит командиру взвода или батареи распределять боевые цели между расчетами со своего рабочего места, а солдаты смогут видеть местоположение цели и ее параметры на экране.