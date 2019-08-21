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Президенты США и Румынии подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2»

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Президенты США и Румынии подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 21 августа. Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили позицию по проекту «Северный поток — 2». Об этом по итогам двусторонней встречи глав государств в Белом доме сообщили в американской администрации.

«Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком — 2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», — говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что укрепить энергетическую безопасность Европы и повысить благосостояние сторон могут «ресурсы природного газа в Румынии». Вашингтон и Бухарест рассмотрят вопрос об улучшении инвестиционного климата республики в области энергетики, «чтобы это было выгодно обеим странам».

Ранее RT сообщило, что США и Румыния заявили о намерении работать над укреплением «оборонительных позиций» НАТО, в том числе в Черном море.

Согласно проекту «Северный поток — 2» будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые протянутся через Балтийское море от побережья России до Германии. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны или территории расположенных вдоль берегов Балтийского моря стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Трубопровод планируют достроить в 2019 году. Против проекта выступают Украина, США и ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия и Литва. Киев опасается потерять доходы от транзита газа из России. Вашингтон продвигает американский сжиженный газ на европейский рынок, чему мешает более дешевое российское топливо.

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Источник: РИА Новости
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