Журналист Playboy подал в суд на Трампа

Москва, 21 августа. Политический аналитик CNN и корреспондент Playboy Брайан Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа и его пресс-секретаря Стефани Гришем из-за приостановки действия его постоянного пропуска.

Журналист не может быть аккредитован на мероприятия, которые проходят в Белом доме и открыты для прессы. Его адвокат Тед Бутрус заявил, что это нарушает права журналиста, которые гарантированы первой и пятой поправкой Конституции США. Он подчеркнул, что истец требует немедленно восстановить действие пропуска.

Напомним, в начале августа журналист написал на своей странице в Twitter, что Белый дом приостановил действие его пропуска с 5 августа на 30 дней. Карем считает, что это произошло из-за ссоры с экс-заместителем помощника президента США Себастьяном Горкой.

В защиту репортера выступила Ассоциация корреспондентов Белого дома, также международная организация «Репортеры без границ».

Ранее телекомпания CNN заявила, что подаст иск против Трампа и его помощников из-за отказа доступа журналиста телеканала Джиму Акосту. Представители Белого дома заявили, что аннулировали аккредитацию журналиста из-за того, что он «прикасался к девушке-стажеру».

Во время пресс-конференции Акоста спросил у Трампа, почему он называет вторжением приближение потока мексиканских мигрантов к границе. Журналист подчеркнул, что они даже не подошли к американской границе. Трамп ответил, но журналист продолжил задавать ему вопросы. К нему подошла девушка-стажер и забрала микрофон, однако Акоста взял его обратно. После этого американский лидер обвинил его в неуважении к коллегам, назвав «грубым и ужасным человеком».