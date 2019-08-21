Кравчук рассказал, как США вынудили Украину отказаться от ядерного оружия

Москва, 21 августа. Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как США вынудили Киев отказаться от ядерного оружия угрозами экономических санкций. С соответствующим заявлением экс-глава государства выступил в эфире «24 канала».

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сообщил Кравчук.

На решение отказаться от ядерного оружия кроме внешнего давления повлияли внутренние проблемы. По словам экс-президента, у Украины не было денег на содержание огромной армии.

Ранее Кравчук заявлял, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал Украины. По его словам, обладая ядерным оружием, страна была бы похожа на «обезьяну с гранатой».

Киев унаследовал ядерный арсенал после распада СССР. Украина имела 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 44 стратегических бомбардировщиков и 176 межконтинентальных ракет. Страна отказалась от этого вооружения в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму необходимо судить за государственную измену, сообщила Газета.ru. Парламентарий отметил, что, будучи главам государства, они отдали третий ядерный потенциал мира за малозначащую «бумажку».