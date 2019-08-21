Совбез ООН по запросу РФ и Китая проведет заседание из-за ракетных планов США

Нью-Йорк, 21 августа. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают ДРСМД. Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, проведение заседания запросили РФ и Китай. Оно будет проведено в 22.00 по московскому времени 23 августа. На нем с докладом выступит представитель генсека ООН.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД из-за якобы нарушения условий договора российской стороной. При этом Штаты не представили никаких доказательств, сообщает «Газета.ru».

В МИД РФ заявили, что Вашингтон перестал выполнять условия соглашения в 1999 году. В Минобороны РФ рассказали о заводе на юге США, где созданы все условия для создания запрещенных для производства ракет.

Договор прекратил свое существование 2 августа 2019 года. 19 августа Штаты показали испытание крылатой ракеты наземного базирования. Пуск прошел с острова Сан-Николас в Калифорнии, ракета пролетела более 500 километров и успешно поразила цель. Отметим, производство этих ракет было запрещено ДРСМД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты начали испытание новой ракеты до выхода из договора. Министр подчеркнул, что в октябре 2018 года помощник президента США Джон Болтон подчеркнул, что Штаты приняли решение выйти из ДРСМД, причем это не приглашение к диалогу, а принятое решение. Лавров отметил, что «видимо, уже тогда, может, еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли».

Как сообщают «Известия», в Вашингтоне заявили, что не разрабатывали крылатые ракеты наземного базирования, пока состояли в ДРСМД.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что на разработку такой ракету ушло не менее пяти лет. Он подчеркнул, что необходимость в проведении практических испытаний заставила Штаты выйти из ДРСМД, а не «нарушение» Россией договора, сообщают RT.