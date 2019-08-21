Российские спутники будут искать озоновые дыры в атмосфере

Москва, 21 августа. Российские космические аппараты «Ионосфера-М» будут использоваться для составления карты озонового слоя планеты. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Всего создадут четыре спутника, которые будут выводиться на орбиту в качестве попутной нагрузки попарно. Первые аппараты планируется запустить с метеорологическим спутником «Метеор» в конце 2021 года. По словам ученого, уже изготовлены летные образцы бортовых ионозондов. Основной научной задачей аппаратов на орбите станет мониторинг космической погоды.

Для составления карты озоновых дыр на них установят озонометр. Он будет улавливать солнечный свет, отраженный от поверхности планеты, получая полные данные о содержании озона в толще атмосферы.

«Не все ученые придерживаются идеи, что промышленное производство является основным фактором разрушения озонового слоя. Длительные наблюдения показали, что озоновые дыры появляются и исчезают, они могут появляться в различных местах, не только над полярными областями», — отметил Пулинец в комментарии для РИА Новости.

Ученый сообщил, что уровень озона связан с климатом и погодой. От морозов страдают области с повышенным содержанием озона, а его пониженная концентрация влечет повышение температуры. Полученные благодаря спутникам данные, по его словам, помогут разобраться в ситуации.

Программа «Ионозонд-2025» включает запуск спутника «Зонд-М» и четырех аппаратов «Ионосфера-М». Она направлена на изучение ионосферы Земли (слой атмосферы от 60 до 2 тысяч км). Спутники «Ионосфера-М» предназначены для измерения динамики ионосферы планеты. Аппараты будут измерять отраженное от Земли ультрафиолетовое излучение, электрические и магнитные поля, а также потоки электронов и протонов на высоте около 800 км.

Спутник «Зонд-М» предназначен для картирования Солнца. Он будет измерять параметры ультрафиолетового и рентгеновского излучений, ионного состава верхней атмосферы и магнитное поле планеты.

Ранее китайские бизнесмены признались в выбросах в атмосферу разрушающего озоновый слой запрещенного химиката, сообщила Газета.ru. Найти нарушителей удалось экологам, которые притворились покупателями стройматериалов.