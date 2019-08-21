Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом

Нью-Йорк, 21 августа. Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures Group снимет продолжение легендарного фильма «Матрица».

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссером и сценаристом картины будет Лана Вачовски, которая ранее работала над тремя предыдущими частями. Примечательно, что кроме Киану Ривза в «Матрице» будет задействована Кэрри Энн-Мосс, сыгравшая Тринити. По информации издания, съемки запланированы на 2020 году. О планах снять картину ранее заявил глава киностудии Тоби Эммерих.

Ранее сайт Francetvinfo со ссылкой на свои источники сообщил, что роль Нео в фильме исполнит не Киану Ривз, а Майкл Б. Джордан, который снялся в фильмах «Черная пантера» и «Крид». Также сообщается, что к работе над картиной приступит каскадер Чад Стахелски, который был каскадером Ривза в первых трех частях.

Напомним, «Матрица» вышла на экраны в 1999 году, а продолжения «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — в 2003 году, сообщает «Газета. Ru».

Первая часть «Матрицы» собрала в прокате 463 517 383 долларов, при бюджете в 63 миллиона долларов. Картина получила «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж», а также премию BAFTA за визуальные эффекты. Все три части сняли братья Ларри и Энди Вачовски. В 2010-х годах они заявили о смене пола, став Ланой и Лилли Вачовски.

Отметим, что известная голливудская актриса Вайнона Райдер заявила, что уже 25 лет состоит в браке с Киану Ривзом. Об этом она рассказала во время пресс-конференции, посвященной фильму «Пункт назначения: Свадьба», в котором она играет вместе с Ривзом.

Актриса пояснила, что обряд бракосочетания был проведен в 1992 году во время съемок фильма «Дракула». Герои этого фильма по сценарию женятся. Вайнона Райдер подчеркнула, что они женаты по-настоящему, однако Киану Ривз не смог вспомнить обряд бракосочетания.