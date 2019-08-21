США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд

Вашингтон, 21 августа. Госдепартамент США одобрил возможность продажи истребителей F-16 Тайваню, цена контракта составит восемь миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью 8 миллиардов долларов», — отметили в военном ведомстве.

МИД Китая ранее неоднократно называл вопрос Тайваня наиболее чувствительным в отношениях с США. В июле, после сообщений о возможности поставок F-16 на остров, Пекин потребовал прекратить официальные и военные контакты между Тайбэем и Вашингтоном.

В августе представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай отреагирует на продажу истребителей F-16V Тайваню. По ее словам, действия Вашингтона Пекин будет расценивать, как нарушение суверенитета и территориальной целостности КНР. Представительница дипломатического ведомства попросила американскую сторону прекратить поддерживать связи с Тайванем по данному вопросу.

«В противном случае Пекин будет вынужден резко отреагировать, а за все последствия будет отвечать американская сторона», — цитирует Хуа Чуньин Газета.ru.

Центральное правительство Китая утратило контроль над Тайванем в 1949 году, когда на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились лишь в конце 1980-х годов. Контактировать через неправительственные организации стороны стали с 1990-х годов.