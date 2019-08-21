Огромный кортеж Зеленского возмутил украинцев

Киев, 21 августа. Жители Украины в социальных сетях с возмущением обсуждают кортеж украинского президента Владимира Зеленского, ради проезда которого было перекрыто движение по трассе.

Видео с кортежем было опубликовано журналистом Александром Гончаровым. На выложенных в интернет кадрах видно, как Зеленский вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возвращается из Бабьего Яра. Их сопровождают не менее двух десятков машин.

Пользователи напомнили Зеленскому о его предвыборных обещаниях отказаться от кортежей в пользу поездок на велосипеде.

«Этот, походу, всю «Студию Квартал-95» с собой возит», — написал один из пользователей.

Другие комментаторы выступили в защиту Зеленского, напомним, что в кортеже с ним едет Нетаньяху и, следовательно, автомобилей сопровождения нужно больше.

Сам Зеленский ранее утверждал, что глава государства является равноправным участником движения наравне с другими автомобилистами и поэтому не вправе устраивать заторы на дорогах. Украинский президент заверил граждан, что его кортеж не использует мигалки и стоит на светофорах наравне с остальными.

Напомним, что в июле кортеж Зеленского столкнулся с колонной пассажирских автобусов, перевозивших детей с курорта Авария произошла в Запорожской области. После столкновения один из автобусов съехал в кювет, однако никто из его пассажиров не пострадал. Автомобили из кортежа получили значительные повреждения.

По предварительной информации, виновником дорожного происшествия стал водитель одной из легковых машин, который пошел на обгон автобусов, перевозивших детей. Отмечается, что самого Зеленского в момент аварии в кортеже не было.