В Раде посоветовали Зеленскому не бояться разговора с Путиным

Киев, 21 августа. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «попробовать не бояться» переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я задаю вопрос: «А может, попробовать?» Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать «нормандский формат», а не наоборот. В конце концов, вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чертом говорить ради мира на Украине», — заявил Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата, перед тем, как назначить встречу в «нормандском формате», Зеленскому необходимо провести переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

Отметим, неделей ранее глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между президентами Украины и России. По его словам, в соцопросах 70—75% украинцев заявили, что для заключения мира в Донбассе Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Путиным.

В начале августа состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе. Переговоры прошли по инициативе украинской стороны. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения огня в этом регионе.

Сам Зеленский ранее заявлял, что не собирается проводить переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.