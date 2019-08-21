Массовая перестрелка произошла в Краснодаре, ФАН публикует видео

Краснодар, 21 августа. Массовая перестрелка как минимум с одним пострадавшим произошла в районе Вишняковского рынка в Краснодаре.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места происшествия.

Конфликт возник на улице Ставропольской. На видеозаписи с места происшествия видно, что участники инцидента применяют огнестрельное оружие. В социальных сетях очевидцы сообщают, что в результате конфликта ранения получил как минимум один человек. Его увезли с места происшествия на машине скорой помощи. Кого то из раненных могли самостоятельно забрать участники конфликта, считают местные жители.

«По факту конфликта на улице Ставропольской в Краснодаре ведется проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — цитирует представителя краевого главка МВД ТАСС.

В ведомстве сообщили, что информация о количестве раненых и возможных погибших уточняется.