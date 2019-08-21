Постпред РФ при ООН призвал США и Иран отойти «от опасной черты» и перейти к диалогу

Москва, 21 августа. Вашингтон и Тегеран должны разрешить противоречия через диалог, отойдя от опасной черты. Об этом заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия продолжает убеждать коллег из США и Ирана в том, что необходимо отойти от опасной черты. Полянский подчеркнул, что цивилизованный диалог предполагает отказ от политики ультиматумов, шантажа и санкций.

И. о.постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прослушал выступление госсекретаря США Майка Помпео. Он не обнаружил в нем призыва к сотрудничеству. Российский дипломат отметил, что Помпео в своей речи много раз употребил слова, имеющие отрицательную коннотацию: «угрозы, режим, вызовы». Полянский подчеркнул, что госсекретарь США всего один раз использовал слово сотрудничество, ни разу не употребив слово «диалог».

Напомним, отношения между Ираном и США осложнились после инцидента в Оманском заливе. Тогда неизвестные совершили нападение на два танкера. Одно из судов, Front Altair, было под флагом Маршалловых островов, второе - Kokuka Courageous шла под флагом Панамы, сообщает «Газета.ru».

В Вашингтоне заявили, что за нападением якобы стоит Тегеран. Они опубликовали видеозапись, на которой люди в одежде без опознавательных знаков снимают с одного из танкеров бомбу. Штаты утверждали, что на кадрах якобы члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Позже иранские военные задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. Штаты заявили, что это является угрозой со стороны Тегерана.

Отметим, специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума побывал в Исламской республике, где десятилетиями ожидают военного столкновения с США, и выяснил, как в этой стране живут под санкциями США.