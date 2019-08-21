В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, 21 августа. США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия. Об этом, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил Соединенных Штатов Райан Маккарти.

Чиновник отметил, что в США рассматривают различные возможности в рамках ракетной программы по созданию гиперзвуковых ракет.

«Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — сообщил Маккарти.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года перестал действовать 2 августа текущего года. США заявили об одностороннем выходе из соглашения в начале года. При этом Вашингтон обвинил в длительном нарушении ДРСМД Россию.

Москва отвергает все обвинения. Президент России Владимир Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора. Руководство России ранее неоднократно заявляло, что выполняет все условия ДРСМД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что серьезные вопросы по выполнению договора есть к Вашингтону. Министр назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД. Путин также говорил, что предложения российской стороны по разоружению «остаются на столе и двери открыты». Однако президент России потребовал от российских министров не инициировать переговоров по этой проблеме впредь.

Кроме того, Путин заявил, что Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку соответствующих ракет в случае поступления достоверной информации о том, что к производству таких систем приступили США. По словам главы государства, Москва не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет РСМД Соединенных Штатов.

Ранее Пентагон распространил информацию об испытании крылатой ракеты наземного базирования, сообщила Газета.ru. Систему в неядерном оснащении испытали спустя две недели после прекращения действия ДРСМД.