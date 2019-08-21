Глава ЛНР заявил, что Зеленский не готов вести диалог с Донбассом

Луганск, 21 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не готов вести диалог с Луганской и Донецкой Народными республиками. С таким заявлением выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

Он напомнил, что приход Зеленского к власти воспринимался как знак грядущих перемен в политики Украины по отношению к Донбассу. По словам Пасечника, многие надеялись на прекращение войны и диалог с республиками.

«Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет, потому что Зеленский не самостоятельный игрок и не готов принимать самостоятельные решения», — заявил Пасечник, выступая на встрече с руководством профсоюзных организаций республики в Луганске.

По его словам, Зеленский принципиально ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко и так же лишь выполняет чужие указания. Он обратился к Киеву с призывом принять выбор ДНР и ЛНР и признать независимость республик Донбасса.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики объявили о независимости, после чего Киев начал военную операцию, жертвами которой, по информации ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для установления мира в регионе во время встреч Минской контактной группы были приняты три соглашения по деэскалации конфликта. Несмотря на договоренности, украинские власти продолжают нарушать режим прекращения огня.