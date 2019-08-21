Трамп не исключил снижения налогов в США

Вашингтон, 21 августа. В США могут быть дополнительно снижены налоги для стимулирования экономики. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы сейчас - страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», — заявил Трамп на встрече с журналистами.

По его словам, рассматриваются различные варианты для снижения налогов. Трамп подчеркнул, что страна находится в сильном экономическом положении.

Его комментарии прозвучали на фоне прогнозов экспертов о возможной рецессии в США. Трамп заявил, что экономика страны далека от этого. Американский лидер подчеркнул, что рост экономики будет заметен, если «ФРС будет делать свою работу». Глава Белого дома считает, что ведомство должно сократить ставку на 100 базисных пунктов за весь период.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что в 2020 году экономика США будет сильной, и ей не грозит рецессия, сообщает RT.

Как сообщает «Газета.ru», экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Штаты не ожидают экономического спада в США в ближайшее время. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стабильная.