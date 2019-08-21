Актер Смолкин отреагировал на кончину Назаровой

Москва, 21 августа. Актер Борис Смолкин рассказал, что переживает за внучку Анны Назаровой, которую артистка воспитывала в одиночку.

Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни во вторник. Смолкин работал вместе с Назаровой над сериалом «Моя прекрасная няня». По его словам. После завершения съемок они плотно не общались.

«Я не знал, что она болела все лето… Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая», — рассказал РИА Новости актер.

Он добавил, что «с ужасом думает о том, с кем осталась ее внучка».

Ранее источник сообщил Федеральному агентству новостей, что Назарова перенесла тяжелое заболевание. У нее было заболевание легких. Еще с июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. В итоге 79-летняя актриса во вторник в 18.45 скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Назарова давно написала завещание, оставив все наследство своей единственной внучке Александре, сообщил ФАН источник в театральных кругах. Актриса была опекуном девочки, после того, как не стало ее родителей.

Источник уточнил, что в настоящее время школьница отдыхает в детском лагере в Анапе. Руководство Театра имени Ермоловой, где работала Назарова, принимает решение, как перевезти девочку обратно в Москву.

Внучка актрисы является единственной наследницей. После того, как не стало ее родителей, ее воспитанием занималась бабушка. По данным источника ФАН, у девочки есть еще один опекун: 33-летняя сестра ее дедушки (мужа Назаровой).