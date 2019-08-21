Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Актер Смолкин отреагировал на кончину Назаровой

103
0 Оставить комментарий

Актер Смолкин отреагировал на кончину Назаровой

Москва, 21 августа. Актер Борис Смолкин рассказал, что переживает за внучку Анны Назаровой, которую артистка воспитывала в одиночку.

Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни во вторник. Смолкин работал вместе с Назаровой над сериалом «Моя прекрасная няня». По его словам. После завершения съемок они плотно не общались.

«Я не знал, что она болела все лето… Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая», — рассказал РИА Новости актер.

Он добавил, что «с ужасом думает о том, с кем осталась ее внучка».

Ранее источник сообщил Федеральному агентству новостей, что Назарова перенесла тяжелое заболевание. У нее было заболевание легких. Еще с июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. В итоге 79-летняя актриса во вторник в 18.45 скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Актер Смолкин отреагировал на кончину Назаровой

Назарова давно написала завещание, оставив все наследство своей единственной внучке Александре, сообщил ФАН источник в театральных кругах. Актриса была опекуном девочки, после того, как не стало ее родителей.

Источник уточнил, что в настоящее время школьница отдыхает в детском лагере в Анапе. Руководство Театра имени Ермоловой, где работала Назарова, принимает решение, как перевезти девочку обратно в Москву.

Внучка актрисы является единственной наследницей. После того, как не стало ее родителей, ее воспитанием занималась бабушка. По данным источника ФАН, у девочки есть еще один опекун: 33-летняя сестра ее дедушки (мужа Назаровой).

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров