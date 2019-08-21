Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Нью-Йорк, 21 августа. Власти Китая поддерживают концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.

«Мы приветствуем любые инициативы, предполагающие диалог, способствующие достижению мира и безопасности на Ближнем Востоке. Мы приветствуем концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией», — заявил китайский постпред.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что Пекин намерен сохранять взаимодействие со всеми сторонами в этом вопросе.

Российская концепция коллективной безопасности в Персидском заливе ранее была представлена партнерам в ООН. Среди прочего, Москва предложила отказаться от постоянной дислокации в регионе вооруженных группировок государств, не входящих в групп стран Персидского залива, а также создать демилитаризованные зоны и обеспечить функционирование горячих линий для оперативного обмена информацией, пишет RT.

Напомним, в Персидском заливе ситуация серьезно обострилась. Это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Иран. В свою очередь Тегеран все обвинения опровергает.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива настолько высокая, что возможны любые инциденты, заметил дипломат. Рябков призвал не допускать эскалации напряженности в регионе. Он сделал соответствующее заявление после того, как корабль США сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны.