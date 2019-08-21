Трамп оценил возможность рецессии в экономике США

Вашингтон, 21 августа. Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого, заявил президент США Дональд Трамп.

«Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть. Но мы очень далеко от рецессии», — заявил глава Белого дома на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

По словам Трампа, рост экономики США будет заметен, «если Федеральная резервная система будет делать свою работу». В частности, по словам американского президента, «ФРС должна сократить ставку как минимум на 100 базисных пунктов (один процентный пункт) за весь период».

Глава Белого дома также прокомментировал возможность снижения налога на зарплату. По его словам, данный вопрос обсуждается властями. Трамп обратил внимание на то, что сегодня в США «работает больше человек, чем когда-либо за всю историю страны, почти 160 млн».

Ранее, как сообщал RT, глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник Трампа Питер Наварро выразил мнение, что США не грозит рецессия. Он напомнил, что в течение 20 лет его работы в Белом доме он занимался анализом прогнозов относительно экономических циклов и тенденций на фондовом рынке.

«Я могу с уверенностью заявить, что в течение 2020 года экономика будет сильной», — подчеркнул Наварро.

Отметим, на прошлой неделе фондовый рынок США поставил новые антирекорды. Эксперты заявили, что это является ключевым предупредительным знаком рецессии, то есть замедления роста экономики на протяжении двух кварталов подряд. Как сообщала «Газета.ру», многие экономисты обеспокоены тем, что рецессия действительно может случиться в ближайший год.