Джабаров оценил заявление Трампа о возможном возвращении России в G8

Москва, 21 августа. В Совете Федерации прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о поддержке возможного возвращения России в G8.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что главы ведущих государств понимают, что в глобальном мире невозможно обойтись без России, поскольку она занимает важную роль в решении любого мирового конфликта и проблемы.

Сенатор напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия никогда не отказывается от контактов, однако Джабаров подчеркнул, что Москва «сама никуда не просится».

«Пока же нас вполне устраивает формат G20, где решаются очень серьезные вопросы. Участие в G8 для нас не самоцель, у России сейчас другие приоритеты», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, в настоящий момент лидеры других держав понимают, что Россия стремится к миру. По его словам, у многих людей наступает переосмысление в отношении России, передает RT.

Напомним, Дональд Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Отметим, во время переговоров между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в резиденции Форт Брегансон поднималась тема возобновления формата G8. Президент Франции подчеркнул, что возвращение России к нормальным отношениям с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Путин подчеркнул, что Россия готова работать c европейскими партнерами в любом формате, сообщают «Известия».

За возвращение России в G8 ранее выступали экс-депутат Национального собрания Франции Жак Мияр и премьер Италии Джузеппе Конте.

Как сообщает «Газета.ru», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формат G20 более релевантным, чем G8. Он напомнил, что в G20 входят лидеры крупнейших мировых экономик.