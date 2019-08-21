В Судане сформирован суверенный совет

Хартум, 21 августа. В Судане завершен процесс формирования Суверенного совета Судана, который будет управлять государством во время переходного периода. Об этом сообщил официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши.

Он рассказал, что был сформирован совет из одиннадцати представителей, а также принят соответствующий законодательный акт. Уже 21 августа совет будет приведен к присяге.

Как отмечается, в соответствии с процедурой, первым с присягой перед главой Конституционного суда выступит глава нового совета Абдель Фаттах аль-Бурхан. После чего остальные десять членов совета присягнут ему. В соответствии с той же процедурой, перед приведением Суверенного совета к присяге будет распущен Военный совет.

Главой Конституционного совета Судана стала Наамат Абдалла, чью кандидатуру поддержало военное командование и оппозиция. Фигура, выдвинутая первоначально оппозиционным альянсом «За свободу и перемены», не нашла поддержки у Верховного совета.

Напомним, что в Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов, пишет «Газета.ру».

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что Военный совет и оппозиционный блок пришли к договоренности об урегулировании обстановки в стране и основных фазах переходного периода. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, однако не касаются Конституционной декларации.