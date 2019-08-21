Дело в отношении сестер Хачатурян могут прекратить, сообщил адвокат

Москва, 21 августа. Сотрудники Следственного комитета РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, согласно которому тот неоднократно истязал дочерей и домогался их. Об этом сообщил защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.

Паршин сообщил ТАСС, что следователи СК РФ доказали правдивость показаний сестер Хачатурян. Представители СК РФ вручили адвокатам обвиняемых постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна.

Из текста постановления следует, что «факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого».

«Однако соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении признаны установленными фактами. Защитники сестер Хачатурян, надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», — заявил адвокат.

По словам Паршина, сестры в мае написали заявления о преступлениях в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца.

«Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек», — подчеркнул адвокат.

По его словам, таким образом доказана очевидность необходимой обороны, к которой прибегнули девочки, спасая свои жизни.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры Хачатурян убили своего отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию, сообщали «Известия». В сентябре 2018 года Басманный суд освободил девочек из СИЗО, где они пробыли два месяца, и изменил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. 28 июля мера пресечения была продлена.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет.

В июне, как сообщала «Газета.ру», была опубликована стенограмма первых допросов сестер Хачатурян, в которых они подробно рассказали о многолетнем насилии со стороны отца, а также передали хронику убийства родителя. В частности, средняя сестра Ангелина в ходе первого допроса рассказала, что отец домогался ее еще в 15-летнем возрасте — в 2014 году, когда они вдвоем летали в Израиль. По ее словам, домогательства продолжались в течение четырех лет.