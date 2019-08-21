Новый имидж экс-солистки «Тату» Волковой шокировал фанатов

Москва, 21 августа. Фотография экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой шокировала социальные сети. По мнению комментаторов, певица сильно изменилась и отнюдь не в лучшую сторону.

В своем Instagram она опубликовала две фотографии. Первая была сделана в казино, вторая – в косметологической клинике. Перед поклонниками певица предстала в новом образе – с загаром, челкой и заметно похудевшим лицом.

По словам самой Волковой, косметология поднимает ей настроение. Кроме того, ей нравится заниматься собой и пробовать новое.

Тем не менее, перемены во внешности 34-летней Волковой шокировали ее поклонников. Они сочти, что та заметно постарела и потеряла свою былую красоту. Более того, ее сравнили с Ириной Понаровской, которая вдвое старше певицы. Вероятнее всего, причиной такой ассоциации стал загар Волковой, а также новые черты ее лица и пухлые губы.

Впрочем, некоторым понравилась новая внешность Волковой. Такие комментаторы написали, что она помолодела и выглядит на восемнадцать лет. Множество отзывов на новый образ Волковой написаны на английском, так как популярность «Тату» простиралась и за пределы России.

Напомним, что музыкальная группа «Тату» была создана в 1999 году. Она смогла добиться международного признания. В 2003 году дуэт Юлии Волковой и Лены Катиной занял третье место на конкурсе исполнителей «Евровидение». Волкова покинула группу в 2009 году из-за ссоры с продюсером и занялась сольной карьерой.