Трамп призвал Apple уйти из Китая

Вашингтон, 21 августа. Американский президент Дональд Трамп потребовал от корпорации Apple покинуть Китай. Об этом он заявил журналистам во вторник.

По словам Трампа, он может оказывать помощь Apple короткое время, пока компания не сделает того, что должна сделать: уйти из Китая. Трамп отметил, что без его помощи у таких корпораций, как Apple были бы большие проблемы.

Из-за торговой войны Китая и США жители Поднебесной выступили с призывами бойкотировать продукцию американской компании. В социальной сети Weibo продукцию Apple сравнивали с Huawei, отмечая весомые преимущества китайской техники. Пользователи социальной сети заявили о готовности поменять американские смартфоны на устройства отечественного бренда.

Ранее аналитики заявили, что увеличение пошлин на китайские товары нанесет урон американской компании Apple. Предполагается, что цены на продукцию Apple вырастут на 20%, сообщают «Известия».

Напомним, торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года после повышения таможенных тарифов между странами в размере 25%, сообщает «Газета.ru».

Ранее издание Gizmochina написало, что Apple намерена выпустить специальную версию смартфона для китайского рынка. Журналисты заявили, что это связано с потерей спроса на продукцию в Китае. Источники утверждают, что вместо Face ID на устройстве будет установлен сканер отпечатков пальцев.

В Сети также появилась информация, что Apple может лишиться доступа к корейским OLED-дисплеям. Это связано с проблемами во взаимоотношениях Японии и Южной Кореи.