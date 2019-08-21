Захарова призвала Турцию сделать максимум для пострадавшей в Бодруме девочки

Москва, 21 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.

На своей странице в Facebook Захарова сообщила, что российские дипломаты «делают все возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям». Они находятся на связи с администрацией Петербурга (откуда прилетела в Турцию семья девочки) и Минздравом РФ. В среду, по словам Захаровой, пройдет видео-конференция, на которой будет решаться вопрос о возможной эвакуации ребенка на родину.

«Заряжено всё и все! Но я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически», — написала Захарова.

Пресс-служба посольства России в Анкаре сообщила, что российской генконсульство в Анталье «оказывает необходимое содействие» в связи с произошедшим ЧП. По данным медиков больницы города Денизли, куда была переведена россиянка, «пострадавшая находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии».

Дипломаты подтвердили, что случай признан страховым и «основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов». Дипломаты рекомендовали родителям связаться с Минздравом РФ для решения вопроса эвакуации девочки.

Как сообщала «Газета.ру», инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, расположенном в Бодруме. 12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна, через которую обеспечивалась циркуляция воды в бассейне. Отец девочки пытался самостоятельно помочь ребенку, однако его сил не хватило, руку засосало в трубу насоса очень сильно. Ребенка спасали восемь человек, достать ее из бассейна удалось, только вырвав кусок трубы.

Девочка наглоталась воды, в реанимацию ее привезли в критическом состоянии, в коме. До сих пор школьница не пришла в сознание.