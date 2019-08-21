Актрисе из сериала «Воронины» вызвали скорую помощь во время съемок в Сочи

Сочи, 21 августа. Исполнительнице одной из главных ролей в сериале «Воронины» актрисе Екатерине Волковой стало плохо во время съемок в Сочи. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, первые симптомы недомогания она ощутила в актерском вагоне, где ей наносили грим. Он сильно нагрелся н солнце, и актриса решила дойти до моря, чтобы окунуть ноги в море. Ей стало лучше, но при переезде на другую локацию ее укачало. Уже на съемочной площадке актрисе снова стало плохо, и коллеги вызвали ей скорую помощь.

Прибывшие врачи сделали ей два укола, а сценаристы, тем временем, переписали сцену с участием Волковой.

«По симптомам, похоже, началось все с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания», ― написала Волкова.

Сейчас актриса уже в Москве и чувствует себя хорошо.

Напомним, Волкова родилась в Таллине в 1982 году. В 2003 году она окончила ВТУ имени Щепкина с красным дипломом и была принята в группу Государственного театра киноактера.

Ситком «Воронины» является адаптацией американского сериала. Его премьера состоялась в 2009 году, а в октябре 2017 года он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный адаптированный сериал в мире.

Ранее Волкова сообщала, что сериал «Воронины» в ближайшее время прекратит свое существование. По ее словам, у некоторых актеров осталось еще несколько съемочных смен, а кто-то уже появился в своей «крайней» сцене на площадке. Ранее российский артист Борис Клюев, известный по работе в сериале «Воронины», рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.