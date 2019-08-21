Лавров обсудил с главой МИД Мальты Сирию, Ливию и Украину

Москва, 21 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Мальты Кармело Абелой двусторонние отношения, Сирию, Ливию, Украину, а также тематику состояние отношений Россия-ЕС, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник состоялась беседа Лаврова с Абелой. Стороны «подтвердили готовность работать в целях обеспечения поступательного развития российско-мальтийского политического диалога, расширения двусторонних торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей».

Кроме того, министры обсудили международную повестку. В частности, были затронуты вопросы сирийского урегулирования, Ливии и Украины.

«Министры обсудили также тематику ОБСЕ, Совета Европы, затронули состояние отношений Россия-ЕС», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отметим, ранее премьер-министры Мальты Джозеф Мускат заявлял, что военного решения кризиса в Ливии не существует. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с главой правительства Национального согласия Фаизом Сараджем. Мускат подчеркнул, что, по его мнению, кризис в Ливии невозможно решить военным путем. Он призвал стороны конфликта вернуться на путь политического урегулирования.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется правительством Национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.