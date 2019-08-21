Медведь загрыз французского композитора в Канаде

Осло, 20 августа. Медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье. Инцидент произошел на севере Канады, сообщает Francemusique.

Мужчина путешествовал по канадской Аляске вместе со своей спутницей. Пара планировала проплыть на каноэ 1,5 тысячи километров вниз по реке Маккензи.

Биолог и фотограф Камиль Тоскани рассказала полицейским, что хищник напал на Готье, когда он спал в палатке. Медведь схватил его за шею и утащил в лес. Тело фотографа было найдено на следующий день.

Как сообщают «Известия», композитор регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, с 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани.

Ранее на севере Канады медведь растерзал женщину и ее 10-месячную дочь на севере Канады в местечке возле озера Эйнарсон. Жительница Канады вместе с ребенком и мужем путешествовала, останавливаясь в лесных домиках.

Отметим, в канадской провинции Британская Колумбия вооруженный ножом турист сумел отбиться от гризли. Медведь и турист встретились на одной из лесных троп. Мужчина не растерялся и нанес хищнику несколько резаных ран. После этого гризли сбежал. Несмотря на серьезные травмы, мужчина смог добраться до спасателей. Сейчас его жизни ничего не угрожает.