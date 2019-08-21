Ростуризм создаст бесплатный реестр туристических агентств

Москва, 20 августа. Федеральное агентство по туризму планирует создать бесплатный реестр туристических агентств на базе существующего сейчас реестра туроператоров. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, создаваемый реестр будет полностью бесплатным для участников рынка.

«Мы уверены, что такой реестр повысит прозрачность. Наша обязанность и одна из тех задач, которая перед нами стоит – это обеспечить комфортный и безопасный отдых наших граждан за рубежом», ― подчеркнула Догузова.

Как пишет газета «Известия», Догузова напомнила о необходимости создать все условия для комфортного и безопасного отдыха россиян за границей.

Напомним, что в начале июля из единого федерального реестра туристических операторов были исключена компания ООО «Центр туризма «Согласие», которая была связана с владельцами «Натали Турс». Причиной такого решения стал отзыв лицензии у страховой компании.

Ранее в России предложили развивать гастрономический туризм. Ассоциация культурно-гастрономического туризма предложили внести гастрономический туризм в список приоритетных направлений для увеличения туристического потока в России. С соответствующим предложением представители Ассоциации в письме обратились к министру экономического развития Максиму Орешкину. Также представители Ассоциации выступили за законодательное закрепление терминов гастрономический бренд и гастрономический туризм. Эти меры позволят поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам, считают авторы письма.