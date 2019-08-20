Село на юге ДНР попало под обстрел со стороны ВСУ

Донецк, 20 августа. Село на юге Донецкой Народной Республики подверглось обстрелу украинских силовиков, которые пытались спровоцировать донецкое ополчение на ответный огонь. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты в очередной раз попытались спровоцировать наших защитников на ответный огонь. В 19.35 боевики из 35-й бригады морской пехоты обстреляли окраины населенного пункта Белая Каменка из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Он обратился к международным наблюдателям с призывом «зафиксировать нарушения перемирия с украинской стороны», а также добиться от Киева выполнения взятых им на себя международных договоренностей.

На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ несколько раз начинали обстрел населенных пунктов ДНР. В сторону Горловки ВСУ открывали огонь из 82-мм минометов и гранатометов, после чего активно использовалось стрелковое вооружение. В результате вечернего минометного удара по Горловке и Зайцево в этих населенных пунктах повреждения получили три жилых дома. Всего под огнем киевских силовиков оказались семь населенных пунктов ДНР.