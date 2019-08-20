Скончавшаяся актриса Назарова оставила все наследство осиротевшей внучке

Москва, 20 августа. Скончавшаяся во вторник народная артистка России Александра Назарова давно написала завещание, оставив все наследство своей единственной внучке Александре, сообщил Федеральному агентству новостей источник в театральных кругах. Актриса была опекуном девочки, после того, как не стало ее родителей.

Источник уточнил, что в настоящее время школьница отдыхает в детском лагере в Анапе. Руководство Театра имени Ермоловой, где работала Назарова, принимает решение, как перевезти девочку обратно в Москву.

Внучка актрисы является единственной наследницей. После того, как не стало ее родителей, ее воспитанием занималась бабушка. По данным источника ФАН, у девочки есть еще один опекун: 33-летняя сестра ее дедушки (мужа Назаровой).

Девочке было два года, когда ее 41-летнего отца не стало. О причинах смерти сына Дмитрия Назарова говорить не любит. Также она не поднимает тему о маме внучки. По некоторым сведениям, ее уже давно нет в живых.

Последнее время актриса жила вместе с девочкой вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Актриса дважды была замужем. С первым супругом, Юрием Приходько, познакомилась на съемках, но за десять лет у пары так и не появились дети. Второй муж — доктор-реаниматолог. В браке с ним с ним родился сын Дмитрий.

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в актерской семье. Ей отец, Иван Назаров, — заслуженный артист РСФСР. Мать — Александра Матвеева, советская актриса.

Первую роль сыграла в шесть лет в театре. С 1965 года и до конца жизни служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Снялась более чем в сотни фильмов и телесериалов. В 2001 году была удостоена звания Народной артистки России.

Ранее источник сообщил ФАН, что Назарова перенесла тяжелое заболевание. У нее было заболевание легких. Еще с июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. В итоге 79-летняя актриса во вторник в 18.45 скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.