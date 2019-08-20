Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни в России

Москва, 20 августа. В России за первые шесть месяцев 2019 года выросла продолжительность жизни на 0,7 года и составила 73,7 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели», — заявила Скорцова.

Она подчеркнула, что средняя продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет. По ее словам, снижение смертности среди женщин составило 28,4 тысячи человек в сравнении с первым полугодием 2018 года.

«Фактически мы сейчас находимся на исполнении показателей 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года», — заявила Скворцова, имея ввиду нацпроект «Здравоохранение».

Ранее Скворцова заявила, что главная причина смерти мужчин в России — употребление алкоголя. По ее словам, среди трудоспособного мужского населения 70% смертей связаны именно с этим.

Отмечается, что самая уязвимая возрастная категория — от 55 до 60 лет. Те жители России, которые доживают до 55 лет, в среднем живут до 79 лет.

Вероника Скворцова также высказала мнение, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. По ее словам, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. Она считает, что в ближайшее время Россия может войти в клуб стран 80+./p>