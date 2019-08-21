В театре Ермоловой прокомментировали кончину актрисы Назаровой

Москва, 21 августа. Коллеги актрисы Александры Назаровой по театру имени Ермоловой сообщили, что та уже давно болела.

Назарова скончалась 20 августа в больнице, где она находилась уже несколько недель. По словам ее коллег, у нее были серьезные проблемы с легкими.

«Она в больнице лежала с июля. И, в общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому, и так далее», — приводит «Пятый канал» слова заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой.

Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде, а в качестве актрисы впервые появилась на экране в 1961 году, сыграв Надю Брагину в картине «А вдруг это любовь?». В этом же фильме свои первые роли исполнили Андрей Миронов и Евгений Жариков. За свою жизнь она сыграла в более чем ста картинах. Многим она запомнилась в качестве бабушки в сериале «Моя прекрасная няня».

Кроме того, Назарова выступала в театре имени Ермоловой, куда перешла в 1965 году. Там она проработала почти 55 лет. Она сыграла в более чем тридцати постановках, в том числе: «Сотворившая чудо» по пьесе Уильяма Гибсона (роль ​Элен Келлер), «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» (доктор Таня) и «Мария Стюарт» по пьесе Фридриха Шиллера (Анна Кеннеди).

Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в таких картинах, как «Привидение», «Мемуары гейши», «Интерстеллар», а также мультфильмах («Утиные истории», «Русалочка», «Ледниковый период», «Семейка Крудс»).