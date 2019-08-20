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Стало известно, кто будет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

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Стало известно, кто будет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

Москва, 20 августа. Скончавшаяся во вторник народная артистка России Александра Назарова была опекуном своей внучки. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в театральных кругах, сейчас у школьницы остался единственный опекун, сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.

После смерти мужа Назарова воспитывала своего сына Дмитрия вместе с мамой. СМИ сообщали, что после школы молодой человек попал в дурную компанию. Чтобы помочь ребенку, семье пришлось продать квартиру в Петербурге.

Внучке Назаровой было всего два года, когда ее 41-летнего отца не стало. Это произошло восемь лет назад. 

Ранее в интервью программе Пятого канала «Светская хроника» Назарова рассказала, что играет в кино и театре, чтобы были средства поднять внучку, которую также зовут Александрой. В последнее время они  жили вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы.  

Про бывшею жену сына и мать внучки Назарова не рассказывает, всегда предупреждая журналистов, что эта тема — табу. По некоторым сведениям, ее уже давно нет в живых.  

Внучку Александра Назарова считает подарком судьбы. Уверена, что без нее жизнь не имела бы смысла. А Саша обожает свою бабушку и называет ее мамой. 

Источник в театральных кругах сообщил ФАН, что сейчас внучка находится в детском лагере в Анапе. Назарова давно составила завещание, переписав все свое имущество на нее. У девочки есть еще один опекун — сестра дедушки девочки (мужа Назаровой).  

В среду в театре принято решение собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку из Анапы в Москву, а также на совете будет принято решение о времени и месте похорон. 

Ранее источник сообщил ФАН, что Назарова перенесла тяжелое заболевание. Еще с июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. В итоге 79-летняя актриса во вторник в 18.45 скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность. 

Актриса сыграла в более 100 фильмах, также она занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в картинах «А если это любовь?», «Экипаж» и сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Назарова работала в театре имени Ермоловой и Российском академическом молодежном театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России. 

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