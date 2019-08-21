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ФАН-ТВ
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Житель Красного села попросил Смольный разобраться с плесенью в жилом доме. ФАН-ТВ

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Житель Красного села с 2014 года борется за свой дом, в подвале которого обнаружилась плесень. Владимир Миронов спустился в подвал после того, как плесень буквально проникла через перекрытия и покрыла пол в квартире.

Житель Красного села попросил Смольный разобраться с плесенью в жилом доме. ФАН-ТВ

«Плесень полезла в квартиры, появилась на вещах, на мебели. От управляющей компании действий не было, пришлось делать ремонт», — негодует мужчина.

Кроме плесени «трех видов», Владимир жалуется и на разбитую лестницу в парадной,  и на то, что постоянные дожди превращают крыльцо дома в пристань.

Житель Красного села попросил Смольный разобраться с плесенью в жилом доме. ФАН-ТВ

В июле Владимир решил обратиться к властям. По поручению Александра Беглова в Красное село приехал Николай Бондаренко, чтобы лично разобраться в ситуации. Нельзя сказать, что управляющая компания совсем ничего не делала. Скорее делала, но недостаточно. Жилец рассказал, что с плесенью расправились обычным веником.

Вице-губернатор лично спустился в подвал дома, проверил чердак, обратил внимание на состояние ступенек и отдал распоряжение коммунальщикам и главе района, которых тоже вызвали к проблемному дому.

Житель Красного села попросил Смольный разобраться с плесенью в жилом доме. ФАН-ТВ

«Вопросы решаются, возьмем этот дом на контроль, и все те причины, которые указаны по неудовлетворительному состоянию дома, будут решены», отметил Николай Бондаренко.

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