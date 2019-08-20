Россияне раскритиковали прошедшую в Петербурге битву помидорами «Томатина»

Санкт-Петербург, 20 августа. Пользователи соцальных сетей подвергли критике битву помидорами «Томатина», которая прошла 18 августа на петербургском стадионе «Кировец».

Для проведения мероприятия были доставлены двадцать тонн помидоров. Чтобы принять участие в акции, нужно было купить билет стоимостью от тысячи до 1750 рублей. Всего в помидорной битве участвовала ровно тысяча человек.

Многие пользователи социальных сетей сочли неуместным проведение такого праздника в Санкт-Петербурге, который пережил блокаду во время войны. По их словам, использовать для игры двадцать тонн продуктов – непозволительное расточительство.

«Да мне смотреть на это тошно, у настоящих русских другое отношение к еде — бережное», — отметил один из комментаторов.

Организаторы мероприятия ответили на критику. По их словам, для праздника использовались только уже испорченные помидоры, которые нельзя употреблять в пищу.

Посетители фестиваля смогли не только поучаствовать в запланированных томатных боях, но и поиграть в бейсбол и волейбол на специально организованных зонах. Мячом для таких игр служили тоже помидоры. Кроме того, на фестивале можно было оседлать родео-быка, попробовать передвигаться в бамперболе, а также повеселиться в двух бассейнах с водяными пистолетами и капитошками.