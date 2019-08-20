Трамп поддержал идею возвращения России в G8

Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп поддержал идею восстановить членство России в составе «большой семерки» и возобновить работу этой группы в формате G8.

«Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы)», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что поддержал бы соответствующее предложение, если бы оно поступило. По его словам, Россия была исключена из «большой восьмерки» во время президентства его предшественника Барака Обамы, так как российский президент Владимир Путин якобы «перехитрил» своего американского коллегу.

Напомним, что в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, Владимир Путин заявил, что считает полезными любые контакты со странами «большой семерки». Путин добавил, что не исключает возобновления формата G8, однако Россия не ставит себе задачу вернуться в группу «как самоцель».

Россия входила в G8 до 2014 года. После присоединения Крыма страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи. Несмотря на желание Италии вернуть Россию в организацию, сейчас это абсолютно бессмысленно, так как другие члены саммита не настроены на ведение равноправного диалога.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя данное решение, отмечал, что Москва «не цепляется» за данный формат организации, которая, по сути, является неформальным клубом.