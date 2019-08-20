Названа причина смерти Александры Назаровой

Москва, 20 августа. Скончавшаяся в Москве народная артистка РФ Александра Назарова перенесла тяжелое заболевание, которое и стало причиной смерти, сообщили Федеральному агентству новостей источники в медицинских и театральных кругах.

По словам источника, у Назаровой было заболевание легких. Еще с июля она находилась в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, однако после этого стали отказывать другие органы. Операция была проведена в одной из московских больниц, однако после того, как наступило ухудшение, ее 17 августа перевели в другую клинику.

В итоге актриса во вторник в 18.45 скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Ранее во вторник сообщалось, что народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Актриса сыграла в более 100 фильмах, также она занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в картинах «А если это любовь?», «Экипаж» и сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада».

Назарова работала в театре имени Ермоловой и Российском академическом молодежном театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России.