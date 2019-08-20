Ребенка, пропавшего в Нижегородской области, ищут вторые сутки. ФАН-ТВ

В Нижегородской области вторые сутки более 500 человек ищут маленькую девочку. Пятилетняя Зарина Авгонова приехала в деревню Степановка вместе с родными. Ребенок ушел в лес за грибами, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Родители Зарины обратились за помощью в правоохранительные органы.

«В поисках пропавшего ребенка принимают участие около 500 человек. Опытные следователи-криминалисты регионального СК России используют специальную криминалистическую технику. В том числе, ими в ночное время применялась световая башня, в светлое время суток задействованы квадрокоптеры», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

В поисковой операции участвуют отряды, входящие в состав национального центра помощи пропавшим детям. На месте проведения поисков волонтерами был разбит оперативный штаб.

«Работаем вторые сутки. К сожалению, ситуация достаточно не простая. Ищем девочку пяти лет, пропавшую в Нижегородской области при достаточно странных обстоятельствах. Как вы видите, огромное количество специалистов работает: здесь и государственные структуры — это уполномоченные, и от МЧС, полиция, Следственный комитет. И большое количество волонтерских отрядов», — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Надежда» Владимир Кашкарев.

Волонтеры уверены — девочка жива. На земле найдены свидетельства того, что она передвигается по лесу. Все доказательства переданы для отработки в полицию и Следственный комитет.