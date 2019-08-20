Китайские СМИ предрекли крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э

Пекин, 20 августа. С появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских F-35 может рухнуть, пишет китайский портал Sohu.

Издание напоминает, что сегодня в мире существует пять моделей самолетов пятого поколения. Это американские F-22 и F-35, китайские J-20 и J-31, а также российский Су-57. Из них за рубеж продаются только американские боевые машины F-35. Однако ранее стало известно, что Москва планирует лишить США монополии.

Компания «Рособоронэкспорт» намерена на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) показать экспортную модель Су-57 — Су-57Э.

Издание напоминает, что с выходом на международный рынок F-35 Россия и ее союзники столкнулись с проблемой: вдруг при столкновении у них не будет самолетов, способных дать отпор американской машине. Таким образом, как пишут китайские СМИ, «сообщение об экспорте Су-57Э успокоило все страны, недолюбливающих США».

Ожидается, что главным покупателем Су-57Э станет Индия. Импортировать истребитель, возможно, будут и Индонезия, Алжир, Вьетнам. Ранее эти страны уже приобрели 90 самолетов типа Су-30.

Эксперты издания уверены, что начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке и «усложнит жизнь вооруженным силам США».

Ранее, как передавала «Газета.ру», генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проводить с Турцией переговоры о возможной закупке этой страной новейшего истребителя пятого поколения российского производства Су-57Э, если Анкара все же завершит свое участие в программе по производству самолетов F-35.

Государственное турецкое информагентство Anadolu уже рассматривало Су-57 в качестве альтернативы американскому F-35 для Турции. Ранее оно опубликовало инфографику, в которой авторы сравнили два эти истребителя. Согласно приведенным данным, российская машина превзошла самолет США.