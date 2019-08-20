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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях  Алеппо, Латакия и Идлиб

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях  Алеппо, Латакия и Идлиб

Дамаск, 20 августа. В Сирии продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории Идлибской зоны деэскалации. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

Как сообщил Бакин в ходе брифинга ЦПВС, 19 августа было зафиксировано 32 обстрела. Боевиками незаконных вооруженных формирований были обстреляны населенные пункты в провинции Алеппо, Латакия и Идлиб.

Российский центр по примирению призвал командиров боевиков встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных провокаций.

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Источник: РИА Новости
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