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Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии

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Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии

Копенгаген, 20 августа. Члены королевской семьи Дании отреагировали на идею американского президента Дональда Трампа приобрести Гренландию, сообщило издание Newsweek.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара, заявила, что предложение американского лидера о покупке Гренландии — «комплимент» для острова. По ее мнению, такие идеи говорят лишь о том, что Гренландия — желанная земля. Принцесса добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.

Королевская семья Дании допустила продажу ГренландииТаких же взглядов придерживается и ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

«Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — приводит его словам издание.

Напомним, в середине августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии. Отмечается, что его идея уже обсуждалась с советниками. Как стало известно, они сочли идею американского президента «экономически целесообразной».

Ранее глава датского правительства  Метте Фредериксен исключила возможность продажи Вашингтону Гренландии. Она подчеркнула, что Гренландия «не датская, Гренландия гренландская». Политик расценила планы американского лидера приобрести остров как шутку.

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