Ушла из жизни актриса Александра Назарова

Москва, 20 августа. Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти артистки, не сообщается.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее, уточнили в театре.

Актриса сыграла в более 100 фильмах, также она занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в картинах «А если это любовь?», «Экипаж» и сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада».