В Госдуме отреагировали на заявление США о «российской угрозе» в космосе

Москва, 20 августа. Соединенные Штаты продолжают искать себе врагов, искусственно создавая себе внешние угрозы, заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом, он прокомментировал заявление исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра о якобы «неуклонно растущей» угрозе американским космическим системам со стороны Китая и России.

«Соединённые Штаты ищут себе врагов, искусственно создавая угрозы в лице России и Китая. Безусловно, это лоббирование военно-промышленного комплекса с целью выделения финансовых средств на милитаризацию космоса. Россия же, со своей стороны, выступает категорически против этого», — приводит слова депутата RT.

Он добавил, что подобные заявления со стороны представителя Национальной разведки вызывают лишь недоумение. Швыткин предположил, что речь идет о лоббировании военно-промышленного комплекса, для чего делается акцент на «угрозе» со стороны Китая и России.

Как заявил ранее Магуайр, Россия и Китай «угрожают» американским космическим системам, а также «жизненно важным интересам», которые включают в себя военные, коммерческие и научные.

Напомним, что в конце июля министр иностранных Сергей Лавров напомнил о том, что Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, поскольку это приведет к новому витку глобальной гонки вооружений.